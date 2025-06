napoli tutto su lee e frattesi aspettando de bruyne

Nel fermento del mercato, il Napoli è già attivo, puntando su Lee e Frattesi mentre si aspetta l'arrivo di De Bruyne. L'incontro tra strategie di mercato e ambizioni sportive si fa serrato: come plasmerà Conte la squadra? Con l'inizio della nuova stagione alle porte, ogni mossa potrebbe rivelarsi decisiva. Il futuro degli azzurri si scrive ora: pronti a sognare in grande?

Tempo di lettura: 3 minuti L’attesa per De Bruyne, ma anche la voglia di cominciare a costruire il resto del nuovo Napoli, nella prima fase di mercato degli azzurri che si conclude il 10 giugno, con il ds Manna che si tiene in costante contatto con il tecnico Conte che si sta godendo un po’ di ferie prima dell’avvio della seconda stagione azzurra. In prima linea c’è il nodo centrocampo, con Anguissa che sembra sul punto di lasciare Napoli, e l’assalto a Frattesi come sostituto. Il nerazzurro ha espresso la sua delusione nei confronti di Inzaghi e ha voglia di cambiare aria. Il 26enne centrocampista è sul mercato: 40 i milioni che De Laurentiis è pronto a tirare fuori in modo da chiudere la porta alla Roma che mira a riportarlo nella sua città nativa, e portare così in azzurro il centrocampista che Conte vuole. 🔗 Leggi su Anteprima24.it