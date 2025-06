Napoli strappano collana a donna che attraversa la strada e scappano | bloccati 19enne e due minorenni

Un colpo audace in pieno giorno: a Napoli, un 19enne e due minorenni hanno tentato di scippare una donna mentre attraversava le strisce pedonali. Dopo un inseguimento mozzafiato, sono stati fermati dalla Polizia. Questo episodio mette in luce un trend preoccupante: l’aumento degli scippi in città . La sicurezza nelle strade è più che mai un tema caldo da affrontare. Cosa possiamo fare per proteggere i nostri cittadini?

Scippano collanina a donna che attraversa le strisce pedonali e si danno alla fuga. Nella tarda mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 19enne napoletano e denunciato due minorenni per furto con strappo, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, al termine di un inseguimento ad alta tensione per le strade del centro. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, strappano collana a donna che attraversa la strada e scappano: bloccati 19enne e due minorenni

Leggi anche Il Napoli è campione d’Italia! McTominay e Lukaku strappano lo Scudetto dalle maglie dell’Inter - Il Napoli conquista il suo quarto scudetto, interrompendo la vittoria dell’Inter grazie a una gara decisa e una festa al Maradona.

Segui queste discussioni sui social

#Calciomercato #Napoli, reparto per reparto: la situazione Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Donna attraversa la strada nel cuore di Napoli, da un'auto le strappano la catenina dal collo

Secondo napolitoday.it: La polizia ha visto la scena ed è intervenuta, inseguendo i tre occupanti dell'auto fino all'arresto di un 19enne e al deferimento di due minori ...

Napoli. Le strappano la collanina mentre è in auto, donna ferita al collo: preso bandito

Si legge su ilmattino.it: L'attenzione dei malviventi che giravano a bordo di uno scooter è stata attirata da una collanina che brillava al collo di una donna in viale della Maddalena. La vittima, una 39enne di Casavatore ...

Napoli, palpeggia una donna nella stazione della metro Università e le strappa i vestiti: arrestato

Da fanpage.it: Ha aggredito una donna in ... Questura di Napoli, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato una donna in forte stato di agitazione, con gli abiti strappati, che in via ...