Napoli pressing su Chiesa | l’indizio infiamma i tifosi

Il Napoli non si ferma e punta su Federico Chiesa! Con mister Conte al timone e una squadra in crescita, i tifosi sognano un mercato scoppiettante. L’ex juventino potrebbe essere il colpo di genio che ridisegna l’attacco partenopeo, portando freschezza e qualità. L’entusiasmo è palpabile: mentre il trionfo si festeggia, il futuro promette scintille. Rimanete sintonizzati, perché il sogno di Chiesa a Napoli potrebbe diventare realtà!

Manna vuole regalare un esterno di livello a mister Conte: avanza l’affare per riportare in Italia l’ex Juventus Il Napoli si gode il meritato trionfo, ma non resta a guardare. Antonio Conte, confermato alla guida tecnica dopo settimane di voci e incertezze, ha ottenuto rassicurazioni fondamentali da parte di Aurelio De Laurentiis. Gli investimenti saranno seri: la rosa dovrà essere competitiva su tutti i fronti. Ed è proprio tra le pieghe del mercato che spunta un nome familiare, forse inaspettato, ma sempre affascinante: quello di Federico Chiesa. Chiesa-Napoli, la volta buona? Manna ci prova. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, pressing su Chiesa: l’indizio infiamma i tifosi

Leggi anche Inter e Napoli in pressing su Jonathan David: i nodi da sciogliere sono due | CM.IT - L'estate calcistica si preannuncia intensa per Inter e Napoli, non solo sul campo ma anche sul mercato.

Le notizie più recenti da fonti esterne

GAZZETTA - Chiesa-Napoli, spunta l'indizio social. Contatti in corso?

Lo riporta msn.com: L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla del possibile interessamento da parte del Napoli per Federico Chiesa.

Calciomercato Napoli, like di Lukaku e Chiesa all'ultimo post di Conte: indizi di mercato?

Da ilmattino.it: Oltre a quello di Cannavaro, ecco spuntare quelli di Romelu Lukaku e Federico Chiesa, entrambi obiettivi di mercato del Napoli. Se quello del belga non stupisce, con il giocatore che aspetta da ...

Napoli, primo colpo di mercato per Conte a gennaio: l’indizio

Come scrive calciomercato.it: Napoli primo in classifica, per la corsa scudetto servono altri rinforzi a gennaio: spunta l’indizio su un giocatore che Antonio Conte vorrebbe in azzurro Missione compiuta per il Napoli ...