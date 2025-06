Napoli obiettivo costruire una squadra forte per Antonio Conte! Il punto sulla riunione tra ADL e Manna

Il Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, puntando su una squadra solida sotto la guida di Antonio Conte. Durante l'incontro ad Ischia, De Laurentiis e il DS Manna hanno tracciato le strategie per rinforzare la rosa. In un contesto calcistico dove le grandi squadre stanno riscrivendo le regole del gioco, il club partenopeo mira a emergere nel panorama europeo. Il futuro promette emozioni forti!

Il Napoli sta programmando al meglio quella che sarà la prossima stagione di calciomercato. Il punto tra Conte, ADL e Manna Il Napoli ha dato ufficialmente il via alla programmazione per la prossima stagione con un importante incontro di mercato, svoltosi sabato a Ischia. Il presidente Aurelio De Laurentiis e il nuovo direttore sportivo Giovanni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli, obiettivo costruire una squadra forte per Antonio Conte! Il punto sulla riunione tra ADL e Manna

Leggi anche Napoli, l’agente dell’obiettivo apre all’addio: chiaro avviso a Manna - Il calciomercato del Napoli è in fermento, con l'agente di un obiettivo che sembra aprire a un possibile addio.

Segui queste discussioni sui social

#Calciomercato #Napoli, reparto per reparto: la situazione Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

Napoli, obiettivo costruire una squadra forte per Antonio Conte! Il punto sulla riunione tra ADL e Manna

Riporta calcionews24.com: Il Napoli sta programmando al meglio quella che sarà la prossima stagione di calciomercato. Il punto tra Conte, ADL e Manna Il Napoli ha dato ufficialmente il via alla programmazione per la prossima s ...

Rivoluzione Napoli: gli obiettivi di Conte dal portiere all’attacco

Secondo informazione.it: Antonio Conte ha avviato una profonda trasformazione del Napoli, intervenendo su tutti i reparti della squadra, dal portiere all’attacco. Questa rivoluzione mira a rendere il club partenopeo competiti ...

Napoli: un calciomercato per un 2026 da protagonisti

news-sports.it scrive: Napoli punta a un calciomercato ambizioso per costruire una squadra competitiva in Serie A e Champions League. Grandi colpi in arrivo!