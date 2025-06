Napoli non solo le entrate | sirene arabe per Anguissa e Lobotka

...occasioni imperdibili da sfruttare. Le sirene arabe si fanno sentire per Anguissa e Lobotka, due pilastri del Napoli campione. In un mercato sempre più globalizzato, dove le squadre cercano talenti su scala mondiale, il destino dei nostri gioielli diventa cruciale. Trattenere i big potrebbe non solo preservare la competitività , ma anche rappresentare un messaggio forte: Napoli non è solo un club, è una famiglia che lotta per rimanere unita!

Napoli, 3 giugno 2025 - Il calciomercato che fa sognare i tifosi è quello in entrata, ma esistono anche le uscite, con tutto il carico di incognite che si portano dietro. Nel caso di un Napoli che ha vinto due scudetti nelle ultime tre stagioni, il dilemma rischia di farsi ancora più complicato, tra certezze da provare a trattenere a ogni costo o, viceversa, giocatori magari arrivati a fine ciclo, con annesso rischio di appagamento. E che giocatori: l' Arabia, la nuova El Dorado del calcio, sta tentando fortemente Stanislav Lobotka e André-Frank Zambo Anguissa, i due perni del centrocampo di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, non solo le entrate: sirene arabe per Anguissa e Lobotka

