Napoli non solo acquisti | c’è anche il rinnovo del titolarissimo

Il Napoli non si ferma agli acquisti, ma punta forte anche sui rinnovi! Con il contratto di Antonio Conte blindato, il club dimostra di voler costruire un futuro solido e vincente. Un segnale chiaro: la dirigenza crede in un progetto ambizioso, pronto a competere ai massimi livelli. In un'era in cui il calciomercato è dominato da movimenti frenetici, questo approccio strategico potrebbe rivelarsi vincente. E tu, sei pronto a tifare per la nuova era parteno

Non solo acquisti per il Napoli: c’è anche il rinnovo del titolarissimo di Antonio Conte. Il primo acquisto post scudetto del Napoli è stato Antonio Conte. Nonostante i mal di pancia manifestati dal tecnico negli scorsi mesi, Aurelio de Laurentiis è riuscito a non farlo tornare a Torino promettendogli un mercato pirotecnico e un progetto ambizioso. Il primo pronto ad accasarsi all’ombra del Vesuvio è Kevin De Bruyne, ma i fari dei partenopei sono forti anche su Jonathan David. Affinché si concretizzano i due affari, ci vuole tempo e pazienza. Nel frattempo, il direttore sportivo Giovanni Manna ha iniziato a lavorare anche ai rinnovi di contratto. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Napoli, non solo acquisti: c’è anche il rinnovo del titolarissimo

Napoli, Conte resta un altro anno: in arrivo tre acquisti in due giorni, i nomi - Antonio Conte è destinato a proseguire la sua avventura sulla panchina del Napoli anche per la stagione 2025/26.

Osimhen sempre più vicino al trasferimento in Arabia Saudita! ???? Come riferito dal giornalista Ben Jacopbs su X, la dirigenza dell'Al-Hilal è arrivata oggi a Parigi per chiudere gli affari di calciomercato aperti nelle scorse settimane Una delle priorità è l'a Tweet live su X

Il Napoli è pronto a scatenare l'inferno in fase di calciomercato. Questi i nomi riportati da Gianluca Di Marzio: • DIFESA: Il nuovo nome per la retroguardia sarebbe quello di Giorgio Scalvini che si aggiunge a Sam Beukema e Federico Gatti. • CENTROCAMPO: Tweet live su X

#Napoli, tanti acquisti in programma. In difesa piacciono #Beukema, #Gatti e la new entry #Scalvini. A centrocampo almeno due colpi: la priorità è #Frattesi ? @DiMarzio Tweet live su X

