Napoli mi abbraccia sempre come una mamma 100 000 allo Stadio Maradona per Gigi D' Alessio

Un abbraccio caloroso quello di Napoli che, come una mamma affettuosa, ha accolto Gigi D'Alessio con ben 100.000 cuori allo Stadio Maradona. La sua tournée si trasforma in un prolungamento dei festeggiamenti per lo scudetto, un momento unico che celebra non solo la musica, ma anche un legame profondo tra l'artista e la sua città. Un'emozione collettiva che si fa sentire, un inno alla gioia partenopea!

"Aprire la tournée qui allo Stadio Maradona dopo lo scudetto - ha dichiarato Gigi D'Alessio - è fantastico. Mi sono trovato al posto giusto al momento giusto, ma è stato un caso, perché i concerti li abbiamo annunciati quasi un anno fa, e non poteva capitare un periodo migliore. Diciamo che sarà un prolungamento dei festeggiamenti, un'appendice alla Festa del Napoli”. D'Alessio Luigi, Gigi per i più affezionati, che si incanta davanti al mare con i suoi profumi, riflessi e scrive canzoni nella notte registrando le melodie sul telefonino per non dimenticarle. Gigi la cui “Napoli mi abbraccia sempre come una mamma”, ieri con il suo “Gigi Stadi 2025, con 60 canzoni e 2 ore e mezza di show, ha confermato di far parte dell'olimpo dei cantanti italiani. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Napoli mi abbraccia sempre come una mamma". 100.000 allo Stadio Maradona per Gigi D'Alessio

