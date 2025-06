Napoli Meret rinnova ma c’è il sogno di un grande portiere d’esperienza

La SSC Napoli si prepara a ufficializzare il rinnovo di Alex Meret, un passo importante per la stabilità della squadra. Tuttavia, l'aria di un possibile acquisto di un grande portiere d'esperienza potrebbe cambiare le carte in tavola. In un calcio sempre più competitivo, la scelta di avere un numero uno di spessore potrebbe rivelarsi cruciale per puntare alla vetta. Il futuro è incerto: chi sarà il guardiano della porta azzurra?

La SSC Napoli sta definendo in queste settimane gli ultimi dettagli per il rinnovo contrattuale di Alex Meret. Il portiere azzurro continuerà a difendere la porta azzurra anche nei prossimi anni ma, fin quando non ci sarà l’annuncio ufficiale del presidente De Laurentiis, nulla è scontato. Ormai nel calcio bisogna sempre aspettare l’ufficialità. Per questo motivo, nelle . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche Milan su Alex Meret: duello di mercato con Inter e Arsenal per il portiere del Napoli - Il Milan sta puntando su Alex Meret, portiere titolare del Napoli, nel tentativo di assicurarsi un rinforzo in vista della prossima stagione.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Calciomercato Napoli, rinnovo Meret solo da annunciare. Spunta una vecchia idea come dodicesimo; Calciomercato Napoli, rinnovo Meret solo da annunciare. Spunta una vecchia idea come dodicesimo; Meret-Napoli, rinnovo imminente, ma c'è comunque un probabile arrivo fra i pali. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli, Meret rinnova ma c’è il sogno di un grande portiere d’esperienza

Riporta dailynews24.it: La SSC Napoli sta definendo in queste settimane gli ultimi dettagli per il rinnovo contrattuale di Alex Meret. Il portiere azzurro continuerà a difendere la porta azzurra anche nei prossimi anni ma, ...

SKY - Meret rinnova, De Bruyne sarà del Napoli. Gli altri sette obiettivi di Manna

Scrive msn.com: Il Napoli è una delle società più attive sul mercato. Sono diversi i nomi accostati al club di Aurelio De Laurentiis. Ne ha parlato il giornalista Luca Marchetti ai microfoni della redazione sportiva ...

CRC - Meret rinnova con il Napoli. Svelato l'identikit del nuovo portiere

msn.com scrive: Alex Meret è pronto ad apporre le firme sul rinnovo di contratto con la SSC Napoli. La redazione di Radio Crc, emittente partner del club di De Laurentiis, lo ha annunciato quest'oggi durante il palin ...