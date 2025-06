Napoli in tre sullo scooter si scontrano con due auto | gravi

Un tragico incidente stradale questa notte a Mugnano di Napoli ha messo in luce un problema sempre più urgente: la sicurezza sulle strade. Tre giovani su uno scooter si sono scontrati con due auto, evidenziando il rischio delle distrazioni e della velocità tra i giovanissimi. In un contesto urbano dove l'uso dello scooter è in forte aumento, è fondamentale riflettere sull'importanza di una guida responsabile. La strada può essere insidiosa, non sottovalutiamola.

(Adnkronos) – Grave incidente stradale questa notte a Mugnano di Napoli. Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Bravo con a bordo un 52enne e uno scooter Beverly sul quale c'erano un 18enne, una 15enne e un 16enne si sono scontrati. Lo scooter ha impattato violentemente contro un altro veicolo lì parcheggiato. A . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche Napoli, agguato in pieno giorno: uomo in scooter gambizzato sotto gli occhi dei passanti - Oggi a Napoli si è consumato un violento agguato in pieno giorno in via Genova, vicino alla Stazione Centrale.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli, in tre sullo scooter si scontrano con due auto: gravi

Scrive msn.com: (Adnkronos) - Grave incidente stradale questa notte a Mugnano di Napoli. Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Bravo con a bordo un 52enne e uno scooter Beverly sul quale c'erano un 18en ...

Scooter con a bordo tre ragazzi si scontra con due auto: feriti i tre giovani, sono gravi

Riporta fanpage.it: L'incidente questa notte a Mugnano, nella provincia di Napoli: lo scooter, con a bordo un 18enne, un 16enne e una 15enne, si è scontrato con un'auto in ...

Tre giovani feriti in scontro tra auto e scooter nella notte a mugnano di napoli, due minorenni

Da gaeta.it: a mugnano di napoli, incidente tra una fiat bravo e uno scooter beverly ferisce tre ragazzi, due minorenni; intervento urgente del 118 e indagini dei carabinieri in corso per chiarire la dinamica ...