Napoli il grosso del tesoretto per l’attacco Il sogno è Gyokeres ma c’è anche Moise Kean Gazzetta

Il Napoli è pronto a rinnovare il suo attacco e il tesoretto è focalizzato su nomi di peso come Gyokeres e Moise Kean. Con la mancanza di Kvaratskhelia, la squadra ha bisogno di potenziare il reparto offensivo per tornare a brillare in campionato e nelle coppe europee. La ricerca del giusto centravanti potrebbe essere la chiave per risvegliare l’entusiasmo dei tifosi e puntare a traguardi più ambiziosi!

La zona di campo che subirà più interventi è l’attacco, rimasto privo dell’estro di Kvaratskhelia e senza una sua alternativa. Neres da solo non può bastare. E serve un altro centravanti, da alternare o far giocare con Lukaku. Jonathan David è stato bloccato ma il Napoli si è preso qualche giorno di riflessione, perché le alternative non mancano. Dai sogni Gyokeres e Darwin Nunez alle alternative italiane Kean e Lucca. Il Napoli ha un tesoretto importante e il grosso verrà destinato per l’attacco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli, il grosso del tesoretto per l’attacco. Il sogno è Gyokeres ma c’è anche Moise Kean (Gazzetta)

