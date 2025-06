Napoli frenata per David | Conte vota per Bonny e vuole Chiesa a ogni costo

Il Napoli accelera il mercato con Antonio Conte che punta tutto su Bonny e sogna Chiesa. In un calcio sempre più competitivo, dove le scelte strategiche possono fare la differenza, il tecnico sta cercando di plasmare una squadra che possa ambire a traguardi importanti. La frustrazione per David fa emergere la determinazione del club. La vera domanda è: riuscirà il Napoli a centrare i suoi obiettivi?

Antonio Conte ha ripreso il timone delle operazioni sul mercato del Napoli. Nelle ultime riunioni con Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche David Napoli, brusca frenata? Inter alla finestra per l’attaccante, la situazione - La corsa di David Napoli verso l'Inter subisce una brusca frenata, ma il suo futuro resta incerto e intrigante.

Se ne parla anche su altri siti

Napoli, frenata per David: Conte vota per Bonny e vuole Chiesa a ogni costo

Da calciomercato.com: Antonio Conte ha ripreso il timone delle operazioni sul mercato del Napoli. Nelle ultime riunioni con Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis il tecnico salentino.

IL MATTINO - Napoli, frenata nella trattativa per David, ci sarebbe la mano di Conte

Lo riporta napolimagazine.com: Secondo quanto riportato da Il Mattino sarebbe "calato il gelo" per l'interesse del Napoli per Jonathan David. Dietro la frenata per la trattativa per portare in azzurro lo svincolato del Lille ci sar ...

Napoli, frenata su David: ma la lista dei “ci piace” è corposa

Scrive ilnapolionline.com: Dopo essere andati molto vicini all’intesa con David, svincolato con il Lille, il Napoli ha frenato. E non poco. Forse, c’è la mano di Conte dietro il gelo improvviso calato sulla punta canadese.