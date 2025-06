Napoli Esposito | Conte? Temevo se ne andasse Ora con De Bruyne … | VIDEO

Salvatore Esposito, il volto noto del nostro calcio, ha condiviso le sue emozioni da tifoso napoletano in un evento imperdibile. Con l'arrivo di De Bruyne e la conferma di Conte, il Napoli si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia. Un retroscena interessante? L’attesa è palpabile! In un periodo in cui ogni mossa sul mercato può cambiare le sorti della stagione, i partenopei sembrano pronti a brillare ancora di più. Non perdere il video!

Salvatore Esposito, attore e tifoso del Napoli, ha parlato della permanenza in panchina di Antonio Conte e dell'arrivo di Kevin De Bruyne. A margine della serata dedicata ai 'Nastri d'Argento Grandi Serie', Salvatore Esposito ha raccontato le emozioni vissute durante i festeggiamenti per lo Scudetto del Napoli e ha rivelato un piccolo retroscena su Antonio Conte. L'attore napoletano, che ha ricevuto il premio speciale per la serie tv "Piedone - Uno sbirro a Napoli", ha detto la sua anche sull'ormai imminente arrivo di Kevin De Bruyne. Guarda il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Napoli, Esposito: “Conte? Temevo se ne andasse. Ora con De Bruyne …” | VIDEO

