Napoli dopo il Pulcinella di Pesce arriva l’ode al silenzio di Plensa in piazza Municipio

Napoli si arricchisce di un nuovo capolavoro: "Silent Hortense" di Jaume Plensa, che invita alla riflessione e al silenzio in un contesto urbano frenetico. Dopo l'iconico Pulcinella di pesce, l'opera si inserisce nel trend di valorizzazione dell'arte pubblica, trasformando la piazza in un luogo di contemplazione. Scopri come questo dialogo tra arte e città possa risvegliare la tua curiosità e offrire nuove prospettive!

Già installata la nuova opera in piazza Municipio: è Silent Hortense dell'artista catalano Jaume Plensa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

