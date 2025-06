Napoli clamoroso | E’ fatta per Osimhen lo vogliono prima del Mondiale per Club

Clamoroso colpo di scena per il Napoli: Victor Osimhen potrebbe volare in Arabia Saudita prima del Mondiale per Club! L'Al-Hilal, infatti, ha messo nel mirino il talentuoso attaccante. Questo trasferimento non è solo una questione di mercato, ma segna un’ulteriore escalation dell’interesse arabo verso i grandi nomi del calcio mondiale. Un'opportunità imperdibile che potrebbe cambiare il destino della squadra partenopea e del calciatore. Chi sarà il prossimo a seguirlo?

Clamoroso annuncio dall’Arabia Saudita, dove potrebbe approdare Victor Osimhen: l’Al-Hilal lo ha messo nel mirino e vorrebbe già averlo a disposizione nel Mondiale per Club al via a giugno. Abdullah Al-Hunayan, giornalista del quotidiano Al-Riyadh, ha scritto su X che “la dirigenza dell’Al-Hilal ha raggiunto un accordo definitivo con l’attaccante nigeriano Osimhen per le prossime tre stagioni”. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche Clamoroso Osimhen, arriva la smentita ufficiale: rischia di saltare l’addio al Napoli? - Clamoroso colpo di scena sul futuro di Victor Osimhen: dopo le voci di un possibile addio al Napoli, è giunta una smentita ufficiale.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Osimhen in Serie A: scambio choc e niente Juve

Si legge su asromalive.it: Scambio clamoroso in Serie A: Osimhen diventa una pedina per arrivare al top player e accontentare Antonio Conte. Niente firma con la Juventus.

Osimhen Al Hilal, offerta clamorosa: Juve beffata? Le cifre dell’affare

Lo riporta news-sports.it: Osimhen Al Hilal, vi sveliamo tutti i dettagli sulla trattativa clamorosa che starebbe per decollare proprio in queste ore ...

Sfida Galatasaray-Al Hilal, Osimhen è a un bivio: il Napoli non farà sconti

Scrive msn.com: Manca poco per definire il futuro di Victor Osimhen che non dovrebbe ritornare al Napoli dopo l'anno trascorso al Galatasaray.