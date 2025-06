Napoli Città della Musica - Live Festival | oltre 30 concerti per la seconda edizione

Napoli torna a pulsare con il ritmo della musica: la seconda edizione di Napoli Città della Musica Live Festival promette oltre 30 concerti indimenticabili tra giugno, luglio e settembre! Un'iniziativa che non solo celebra l'arte musicale, ma si inserisce in un contesto più ampio di rinascita culturale della città. Scopri come la melodia può riunire le comunità e dare nuova vita alle strade partenopee. Non perdere l'occasione di vivere un'estate di note vibranti!

Napoli ritorna ad essere protagonista della scena musicale estiva con la seconda edizione di Napoli Città della Musica Live Festival, in programma nei mesi di giugno, luglio e settembre. L'iniziativa, fortemente voluta dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, si colloca in un ampio progetto di.

