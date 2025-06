Napoli | autopsia Martina Carbonaro non è morta subito ma dopo agonia

La tragica vicenda di Martina Carbonaro scuote l'Italia e riporta alla luce l'urgenza di affrontare il tema della violenza giovanile. L’autopsia rivela che la ragazza ha subito un’agonia prolungata, un particolare che fa riflettere sull’orrendo impatto di un gesto insensato. In un contesto sociale in cui i giovani devono essere tutelati, è fondamentale avviare un dialogo aperto e sincero per prevenire ulteriori tragedie. La sua storia non deve essere dimenticata.

Milano, 3 giu. (LaPresse) – Martina Carbonaro non è morta subito ma dopo una agonia la cui durata è ancora da stabilire. È il dato che è emerso dalla autopsia che si è svolta oggi sul corpo della 14enne, uccisa dall’ex fidanzato di 18 anni, Alessio Tucci, ad Afragola, nel napoletano. Dall’esame autoptico è emerso che la morte non è stata immediata e sono stati riscontrati segni di sofferenza. Per stabilire quando è avvenuta la morte saranno necessari ulteriori esami istologici. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli: autopsia, Martina Carbonaro non è morta subito ma dopo agonia

