Il Napoli è pronto ad alzare il tiro nel mercato, puntando su un campione del mondo per rinforzare la difesa. Con Antonio Conte al timone, l'azzurro si prepara a una stagione da protagonista in Serie A e in Champions League. Un colpo che non solo entusiasma i tifosi, ma potrebbe cambiare le carte in gioco per il titolo. E tu, sei pronto a vivere un'altra grande annata?

Il DS azzurro tenta il colpaccio che farebbe felice Antonio Conte: il rinforzo difensivo arriva dall’Inghilterra Dopo aver riportato lo scudetto all’ombra del Vesuvio, Conte aspetta un mercato ambizioso, con rinforzi mirati per affrontare al meglio la Champions League e restare al vertice della Serie A. E proprio in quest’ottica prende forma il lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna, che ha messo nel mirino un profilo di livello internazionale: Lisandro Martínez, 27 anni, difensore centrale del Manchester United e campione del mondo con l’Argentina nel 2022. Napoli, è Lisandro Martinez il nome nuovo per la difesa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, assalto al campione del mondo: Manna scatenato

