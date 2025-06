Napoli assalto a Frattesi | rottura con Inzaghi| Conte lo vuole come primo colpo pronti 40 milioni

Il Napoli punta forte su Davide Frattesi, chiaro segno di un mercato che si infiamma. Con l'addio di Inzaghi all’Inter, Conte vede in lui il primo tassello per costruire la sua nuova squadra, pronto a regalare emozioni ai tifosi. 40 milioni sul tavolo non sono pochi, ma la voglia di rinascita azzurra è palpabile. Riuscirà il Napoli a strappare Frattesi e segnare un nuovo capitolo nella sua storia?

Il Napoli ha lanciato l'assalto per il suo primo grande obiettivo di centrocampo: Davide Frattesi. Il mediano dell'Inter è il nome in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte, e la dirigenza azzurra, con in testa il presidente Aurelio De Laurentiis e il DS Giovanni Manna, è pronta a mettere sul piatto una cifra importante per convincere i nerazzurri. A spingere Frattesi verso un possibile addio a Milano è il rapporto ormai ai minimi termini con l'attuale tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, culminato nella cocente delusione per la panchina durante l'intera finale di Champions League persa contro il PSG. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli, assalto a Frattesi: rottura con Inzaghi| Conte lo vuole come primo colpo, pronti 40 milioni

