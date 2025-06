Napoli assalto a Frattesi | pronta un’offerta da 40 milioni per il centrocampista dell’Inter

Il Napoli è pronto a sferrare un assalto clamoroso a Davide Frattesi, con un’offerta da 40 milioni di euro in cantiere. Questo passo non solo evidenzia le ambizioni azzurre, ma si inserisce anche nel trend di squadre che puntano su giovani talenti per costruire un futuro vincente. Se Frattesi approdasse all'ombra del Vesuvio, potrebbe rappresentare un tassello fondamentale per il riscatto del club. Chi dice che il mercato non possa sorprendere?

Il Napoli è pronto a sferrare un assalto deciso per portare Davide Frattesi all’ombra del Vesuvio. Il centrocampista dell’Inter è il grande obiettivo della dirigenza azzurra, che avrebbe già pronta un’offerta da 40 milioni di euro per convincere il club nerazzurro a cedere uno dei suoi elementi più promettenti. La mossa conferma la volontà del . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

