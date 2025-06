My Dress-Up Darling 2 | annunciata la data di uscita

L'attesa è finita! My Dress-Up Darling 2 debutterà il 5 luglio su Crunchyroll, e si preannuncia una stagione estiva bollente per gli appassionati di anime. Con il fenomeno del cosplay in continua ascesa, questa serie non solo intrattiene, ma celebra anche la creatività e l'espressione personale dei fan. Preparati a scoprire nuovi mondi e personaggi indimenticabili mentre la moda e l'arte si intrecciano come mai prima d'ora!

My Dress-Up Darling, dopo più di tre anni d’attesa, sta per tornare con la seconda stagione, la quale ha finalmente una data di uscita ufficiale: sarà disponibile su Crunchyroll a partire dal 5 Luglio. La stagione estiva è alle porte e si preannuncia rovente per i numerosi anime che andranno in onda. Tra le uscite più attese spicca il ritorno di My Dress-Up Darling, forte del grande successo ottenuto con la prima stagione. Per celebrare l’annuncio è stato pubblicato un breve trailer e un nuovo poster che vede come protagonisti Wakana Gojo e Marin Kitagawa. Riconfermato il team creativo che ha partecipato alla realizzazione della prima stagione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - My Dress-Up Darling 2: annunciata la data di uscita

Leggi anche My Dress-Up Darling, un aggiornamento delude i fan prima della seconda stagione attesa per l'estate - I fan di "My Dress-Up Darling" si trovano di fronte a un aggiornamento inaspettato e deludente in vista della seconda stagione, prevista per l'estate 2025.

Ne parlano su altre fonti

Annunciati My Dress-Up Darling stagione 2, Rent-a-Girlfriend stagione 4 e altri che saranno in streaming su; Marin e Gojo tornano su Crunchyroll con la stagione 2 di My Dress-Up Darling; My Dress-Up Darling stagione 2: il seguito dell'anime ha una data d'uscita!. 🔗Cosa riportano altre fonti

My Dress-Up Darling: confermata la data di uscita della stagione 2 in estate

Lo riporta drcommodore.it: La seconda stagione di My Dress-Up Darling ha ora una data di uscita ufficiale: Marin e Gojo tornano tra cosplay e sentimenti sempre più intensi.

Marin e Gojo tornano su Crunchyroll con la stagione 2 di My Dress-Up Darling

Da anime.everyeye.it: La seconda stagione di My Dress-Up Darling, uno degli anime romantici più apprezzati degli ultimi anni, arriverà ufficialmente su Crunchyroll.

My Dress-Up Darling 2 e tanti altri anime in arrivo su Crunchyroll per l’estate 2025

Segnala anime.icrewplay.com: Il palinsesto anime dell’estate 2025 è ormai alle porte, e Crunchyroll ha annunciato di aver acquisito alcune importanti novità come My Dress-Up Darling ...