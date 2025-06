Mutui erogati in Veneto segnali di crescita e quarto posto in Italia

Il Veneto si conferma un protagonista nel panorama immobiliare italiano, piazzandosi al quarto posto per mutui erogati. Con un totale di 1.360,5 milioni di euro nel quarto trimestre del 2024, le famiglie venete stanno investendo nel futuro delle loro abitazioni. Questo trend evidenzia la fiducia nel mercato e la volontà di ripartire dopo anni di incertezze, suggerendo che il sogno della casa è più vivo che mai!

Nel quarto trimestre del 2024, il mercato dei mutui per l’acquisto della casa in Veneto ha registrato segnali di crescita significativi. Secondo l’analisi condotta da Kìron Partner SpA, basata sui dati di Banca d’Italia pubblicati a marzo 2025, le famiglie residenti in regione hanno ricevuto finanziamenti per un totale di 1.360,5 milioni di euro. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si tratta di un aumento pari a +26,5%. Questa tendenza positiva conferma l’espansione del credito iniziata nel secondo trimestre 2024 (+7,0%) e proseguita nel terzo (+12,9%). Su base annua, il totale dei finanziamenti concessi alle famiglie venete ha raggiunto i 4. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Mutui erogati, in Veneto segnali di crescita e quarto posto in Italia

Ne parlano su altre fonti

Mutui erogati, in Veneto segnali di crescita e quarto posto in Italia; Mutui in Veneto nel IV trimestre 2024: trend in ripresa, ma si conferma la prudenza; Mutui in Veneto: crescita record nel quarto trimestre del 2024; Aumento dei finanziamenti per l’acquisto casa in Veneto: trend positivo confermato. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Mutui in Veneto: crescita record nel quarto trimestre del 2024

Come scrive nordest24.it: VENETO - Kìron Partner SpA ha analizzato nel dettaglio l’andamento dei finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione concessi alle famiglie italiane nel quarto trimestre 2024, basandosi sul report di B ...

Mutui in Italia: quattro tendenze chiave che delineano il settore

Riporta it.benzinga.com: Il mercato dei mutui in Italia mostra segnali di adattamento e resilienza. Quali sono le tendenze chiave che stanno cambiando il settore?

Kìron: nel 2024 erogati 44,5 mld di euro di mutui

Si legge su msn.com: Nel quarto trimestre del 2024 il mercato dei mutui ipotecari italiano continua con segnali di ripresa significativi ... L'articolo Kìron: nel 2024 erogati 44,5 mld di euro di mutui proviene ...