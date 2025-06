Musk spara a zero contro il pacchetto fiscale di Trump | È un abominio disgustoso vergogna a chi l’ha votato

Elon Musk non si tiene più: il suo attacco al pacchetto fiscale di Trump è un grido di allerta che scuote il dibattito politico. Definito "un abominio disgustoso", il provvedimento da 4.000 miliardi di dollari riaccende le polemiche su spesa pubblica e responsabilità fiscale. In un’epoca in cui la trasparenza e l'innovazione sono richieste a gran voce, chi avrà il coraggio di affrontare le conseguenze di queste scelte?

“Questa enorme, scandalosa, spropositata legge di spesa del Congresso è un abominio disgustoso. Mi dispiace ma non riesco più a stare zitto. Vergogna a chi l’ha votata: sapete di aver sbagliato. Lo sapete”. Con un post su X, Elon Musk si scaglia contro il pacchetto fiscale voluto da Donald Trump, il “ Big beautiful bill ” da quattromila miliardi che realizza le promesse elettorali del tycoon sul taglio delle tasse (soprattutto ai più abbienti). Interrogata in merito, la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha detto che il presidente non cambia idea sul provvedimento. Nei giorni scorsi Musk aveva già criticato aspramente la legge, usandola come occasione per lasciare ufficialmente il suo incarico al Doge, il Dipartimento per l’efficienza governativa creato per lui da Trump alla Casa Bianca: il pacchetto fiscale “aumenta il deficit e mette a rischio il lavoro del Dipartimento”, aveva detto il fondatore di Tesla (penalizzata dal provvedimento a causa dei tagli agli incentivi per gli acquisti di auto elettriche). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Musk spara a zero contro il pacchetto fiscale di Trump: “È un abominio disgustoso, vergogna a chi l’ha votato”

