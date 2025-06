Musk rincara ' legge di spesa repubblicana è un abominio'

Elon Musk non le manda a dire e definisce "un abominio" la recente legge di spesa repubblicana. In un periodo in cui il dibattito su sostenibilità e investimenti pubblici è al centro della scena politica, le sue parole risuonano come un campanello d’allarme. Riflessioni su dove stiamo dirigendo le nostre risorse potrebbero rivelarsi cruciali in un'epoca di crisi economica e sociale. Chi avrà il coraggio di ascoltarle?

Nuova bordata di Elon Musk contro il provvedimento di spesa repubblicano: "Questa enorme, scandalosa, spropositata legge di spesa del Congresso è un abominio disgustoso. Vergogna a chi l'ha votata: sapete di aver sbagliato. Lo sapete", ha scritto su X. Interrogata in merito, la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha detto che il presidente non cambia idea sul "big, beautiful bill". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Musk rincara, 'legge di spesa repubblicana è un abominio'

Segnala msn.com: (ANSA) - WASHINGTON, 03 GIU - Nuova bordata di Elon Musk contro il provvedimento di spesa repubblicano: "Questa enorme, scandalosa, spropositata legge di spesa del Congresso è un abominio disgustoso.

