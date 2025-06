Musk affonda legge fiscale di Trump | Abominio disgustoso aumenterà deficit di bilancio a 25 trilioni $ vergogna a chi l’ha votata

Elon Musk non risparmia critiche alla legge fiscale di Trump, definendola "un abominio disgustoso". Con un deficit che potrebbe superare i 25 trilioni di dollari, il magnate mette in luce le conseguenze di scelte politiche discutibili. Questo scontro riflette un clima di crescente insoddisfazione verso la politica fiscale americana. In un’epoca in cui l’equità e la sostenibilità sono più che mai al centro del dibattito, cosa ci riserverà il futuro?

"This massive, outrageous, pork-filled Congressional spending bill is a disgusting abomination", ha scritto su X Musk, che ha bocciato la legge fiscale del presidente americano Elon Musk affonda la legge fiscale di Trump, e lo fa con dei durissimi post su X: "Mi dispiace, ma non ne posso più.

