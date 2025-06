Musicalia apre le porte ai centri estivi

...bambini e ragazzi! Quest'estate, il Museo Musicalia si trasforma in un palcoscenico di emozioni, dove la musica incontra le fiabe e la natura. Un'opportunità unica per i più giovani di esplorare il mondo musicale in un contesto storico affascinante. In un’epoca in cui l’educazione esperienziale è sempre più apprezzata, queste attività stimolano la creatività e l’amore per la cultura. Non perdere l’occasione di vivere un'estate indimenticabile!

Una divertente estate al Museo Musicalia, tra musica, fiabe e natura. Estate significa avventura, scoperta e divertimento, per questa ragione il Museo Musicalia, allestito nelle suggestive stanze della dimora settecentesca di Lizzano, un tempo appartenuta ai conti Pasolini Zanelli, apre le porte ai centri estivi con un'offerta speciale pensata per regalare alle bambine e ai bambini un'esperienza educativa incentrata su arte, musica e natura. Tra strumenti musicali meccanici, fiabe nel parco, laboratori creativi e persino un'escape room, i pacchetti proposti da Musicalia sono studiati per coinvolgere e stimolare la fantasia dei più piccoli in un ambiente sicuro e affascinante.

