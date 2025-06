Musica più soldi in busta paga e osservatorio sull’AI

Un vento di cambiamento soffia nell'industria musicale: aumenti salariali per mille lavoratori! Questo passo non solo valorizza chi crea e distribuisce la musica, ma segna anche l'avvio di un osservatorio sull'intelligenza artificiale. Un'iniziativa cruciale per comprendere come le nuove tecnologie influenzino le professionalità del settore. La musica non è mai stata così al centro del dibattito tecnologico e sociale! Segui da vicino questo trend in evoluzione.

Aumenti salariali per circa mille lavoratori, impiegati nelle case discografiche e nelle aziende che producono e distribuiscono contenuti musicali, e l’istituzione di un osservatorio bilaterale sull’intelligenza artificiale "con lo scopo di monitorare e analizzare l’impatto delle nuove tecnologie sul lavoro e sulle professionalità, promuovendo la formazione e l’adattamento del comparto alle sfide future". Dopo una lunga trattativa, è stata firmata l’ipotesi di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore videofonografico, scaduto ormai dal lontano 2014. Settore che per anni ha vissuto una situazione di incertezza normativa e contrattuale, che ora confluisce all’interno del Ccnl grafici editoriali sottoscritto dai sindacati il 18 dicembre 2023. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Musica, più soldi in busta paga e osservatorio sull’AI

Leggi anche Madame e la sua lunghissima pausa artistica. Lo sfogo contro «la musica come macchina da soldi: meglio essere dimenticata» - Madame rompe il silenzio dopo un'assenza prolungata, denunciando le logiche spietate dell'industria musicale.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Musica, più soldi in busta paga e osservatorio sull’AI; Rimborso 730/2025: le date ufficiali e chi riceverà prima i soldi in busta paga. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Musica, più soldi in busta paga e osservatorio sull’AI

msn.com scrive: Aumenti salariali per circa mille lavoratori, impiegati nelle case discografiche e nelle aziende che producono e distribuiscono contenuti musicali, ...

Più soldi in busta paga tra gennaio e febbraio, aumenti e arretrati in arrivo. La promessa di Zangrillo

Da msn.com: Più soldi in busta paga tra gennaio e febbraio Aumenti e arretrati in busta paga, per i dipendenti pubblici, arriveranno “se ce la faremo già a gennaio, al più tardi a febbraio”.

Busta paga, nuovo bonus 2025 per tutti i lavoratori. Importi e quando arriva

Segnala money.it: Il viceministro all'Economia, Maurizio Leo, ha confermato l'aumento degli stipendi attraverso un nuovo taglio dell'Irpef. Ecco quanto spetta.