Musica nell’aria la Scala di Milano in tour | gli eventi gratis in Lombardia

La Scala di Milano conquista la Lombardia con 'Musica nell'aria', un tour gratuito che unisce la bellezza della musica alla celebrazione delle Olimpiadi della Cultura 2026. Non perdere l'opportunità di vivere concerti magici, come quello del quintetto di ottoni in via B. Un evento imperdibile per chi ama la musica e desidera sentirsi parte di un progetto culturale unico. Preparati a essere ispirato!

Milano, 3 giugno 2025 – L'Accademia della Scala di Milano va in tour con il ritorno della rassegna 'Musica nell'aria', che rientra nel cartellone delle Olimpiadi della Cultura di Milano Cortina 2026, sostenuta da Regione Lombardia. La partenza sarà domani, 4 giugno, alle 17:30 sarà con il quintetto di ottoni dell'Accademia per un concerto in via Boccaccio a Busto Arsizio introdotto dal musicologo Giuseppe Califano. Un mese dopo, il 4 luglio, l'orchestra dell'Accademia diretta da Pietro Mainiti si esibirà alle 18:30 nel centro storico di Sernio, in provincia di Sondrio. E sempre in Valtellina il giorno dopo (5 luglio) è stata organizzata la passeggiata musicale lungo il Sentiero dei Castelli, tra Sernio, Lovero e Tovo di Sant'Agata con varie tappe musicali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Musica nell’aria, la Scala di Milano in tour: gli eventi (gratis) in Lombardia

