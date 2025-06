Musica in Piazza Lucio Dalla | il weekend Dimondi fra La Hierba Mala e Valerie Ekoumè

Preparati a un weekend di musica che attraversa il mondo! Sabato 6 giugno, Piazza Lucio Dalla si trasformerà in un palcoscenico internazionale con La Hierba Mala e Valerie Ekoumè. Due gruppi, due stili, un'unica emozione: la fusione di tradizione e modernità. Scopri come le sonorità popolari possono reinventarsi e raccontare storie universali. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza musicale unica e coinvolgente!

Un fine settimana di grande musica dal mondo in Piazza Lucio Dalla con due realtà molto diverse tra loro, provenienti da luoghi differenti del pianeta, con le culture popolari delle loro terre reinterpretate in versione contemporanea. Si inizia il 6 giugno con La Hierba Mala, gruppo metà. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Musica in Piazza Lucio Dalla: il weekend Dimondi fra La Hierba Mala e Valerie Ekoumè

