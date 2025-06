Musica è tempo di Chroma Festival

...sorprendere con lineup straordinarie e un'atmosfera unica. Quest'anno, il Chroma Festival non è solo un evento musicale: è un'esperienza che celebra la cultura e la comunità. Immergiti in un viaggio sonoro che abbraccia diversi generi e artisti emergenti, rendendo ogni giorno un'occasione per scoprire nuovi talenti. Non perdere l’opportunità di essere parte di questo trend in crescita che valorizza la musica dal vivo e la socialità!

Dal 5 all'8 giugno il palco allestito all’esterno del Centro fieristico Umbrafiere di Bastia Umbra tornerà ad animarsi, per il terzo anno consecutivo, di grande musica grazie al Chroma Festival. Un festival diventato rapidamente un riferimento per il circuito nazionale, perché continua a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Musica, è tempo di Chroma Festival

Leggi anche Nona edizione per “La Voce e il Tempo”, la storica rassegna di musica antica a Genova - La nona edizione de "La Voce e il Tempo", storica rassegna di musica antica a Genova, apre le sue porte con quattro concerti in anteprima.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La musica contemporanea al Chroma festival di Bastia Umbra

Come scrive ansa.it: Tutto pronto per l'ottava edizione del Chroma festival: dal 5 all'8 giugno il palco allestito all'esterno del centro fieristico Umbrafiere di Bastia Umbra tornerà ad animarsi, per il terzo anno consec ...

Chroma Le stelle della musica all’Umbriafiere

Segnala lanazione.it: Da giovedì a domenica l’ottava edzione del festival: grandi nomi del panorama nazionale, artisti umbri, street art e performance ...

Torna il chroma festival a bastia umbra con quattro giorni di musica dal vivo e ospiti nazionali e locali

Lo riporta gaeta.it: Il Chroma Festival torna dal 5 all’8 giugno a Bastia Umbra con concerti di musica italiana contemporanea, ospitando artisti affermati e emergenti, eventi all’aperto e aftershow curati da collettivi um ...