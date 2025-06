Musica e solidarietà a Baldissero Torinese | un concerto per la ricerca sul cancro

Unisciti a noi il 28 e 29 giugno 2025 a Baldissero Torinese, dove la musica si fa portavoce della speranza! In un'atmosfera vibrante, oltre dieci band si esibiranno per sostenere la ricerca sul cancro. Questo concerto non è solo un evento, ma una manifestazione di solidarietà che si inserisce nel crescente trend di eventi musicali a scopo benefico. Ogni nota sarà un passo verso un futuro migliore: non mancare!

Il 28 e 29 giugno 2025, il campo sportivo di Baldissero Torinese si trasformerà in un grande palco dove la musica incontrerà la solidarietà. Oltre dieci band si esibiranno in un evento imperdibile con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Musica e solidarietà a Baldissero Torinese: un concerto per la ricerca sul cancro

