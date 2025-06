Musica d’autore a Diamantina | un omaggio a Guccini

La magia della musica d'autore italiana torna a brillare a Diamantina! Domenica 22 giugno, il gruppo Emme Colletti renderà omaggio al maestro Francesco Guccini con una serata coinvolgente. Un evento da non perdere, che celebra la narrazione poetica e l'emozione di canzoni senza tempo. In un'epoca in cui la musica unisce generazioni, quale miglior occasione per riscoprire le radici della nostra cultura? Un appuntamento imperdibile!

Diamantina si prepara ad accogliere una serata dedicata alla grande musica d'autore italiana. Domenica 22 giugno, alle ore 21, il pubblico de "La Diamantina" avrà l'opportunità di assistere a un omaggio musicale a Francesco Guccini (nella foto), interpretato dal gruppo Emme Colletti. L'evento, organizzato dalla Pro Loco Diamantina, promette di essere un appuntamento imperdibile per gli amanti delle sonorità e dei testi del cantautore emiliano. Gli Emme Colletti, formazione emergente nel panorama musicale locale e non solo, si sono distinti per la loro capacità di reinterpretare in chiave personale brani iconici, mantenendone intatto lo spirito originale ma arricchendoli con nuove sfumature.

