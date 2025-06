Musica classica al TeatranimaHub il concerto di Alessandro Alongi Fiammetta Bellanca e Michela Liotta

Sabato 7 giugno, il TeatranimaHub si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con il concerto di Alessandro Alongi, Fiammetta Bellanca e Michela Liotta. Un evento che celebra la rinascita culturale di Agrigento, unendo maestria musicale e passione. Nella rassegna “Mariuccia Linder”, scopri il potere della musica classica di unire le generazioni e risvegliare le emozioni più profonde. Non perdere questa occasione unica!

Sabato 7 giugno alle 18, nella sala del TeatranimaHub, il nuovo centro culturale realizzato dall’associazione culturale TeatrAnima all’interno dell’ex istituto salesiani in via Oblati 96 ad Agrigento, per la rassegna teatrale 20242025 “Mariuccia Linder”, è in programma un concerto di musica. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Musica classica, al TeatranimaHub il concerto di Alessandro Alongi, Fiammetta Bellanca e Michela Liotta

