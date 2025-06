Musetti-Tiafoe oggi Roland Garros 2025 | orario 3 giugno tv programma streaming

Oggi è il giorno della verità per Lorenzo Musetti: alle 11.00 scenderà in campo contro Frances Tiafoe, in una sfida che potrebbe segnare la sua prima semifinale al Roland Garros. È un momento cruciale non solo per lui, ma anche per il tennis italiano, in crescita costante. L'energia e l'emozione di questo match promettono spettacolo. Chi avrà la meglio? Non perdere la diretta!

Lorenzo Musetti va a caccia della prima semifinale in carriera al Roland Garros. Tra lui e il penultimo atto dello Slam parigino, però, c’è ancora un ostacolo, quello rappresentato da Frances Tiafoe, l’americano che per la prima volta è tra i migliori otto nello Slam rosso. LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-TIAFOE (3° MATCH DALLE 11.00) I precedenti, peraltro, neanche sono del tutto favorevoli al toscano, sotto 2-3 (o 3-4 comprendendo quelli a livello Challenger nel 2020). Sulla terra, però, è Musetti a trovarsi avanti 2-1. Quasi ogni volta c’è sempre stata grande lotta, tranne che a Cincinnati lo scorso anno, quando il numero 2 azzurro, appena rientrato dalle fatiche delle Olimpiadi, raccolse cinque giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Musetti-Tiafoe oggi, Roland Garros 2025: orario 3 giugno, tv, programma, streaming

Leggi anche Roland Garros, Musetti vola ai quarti: battuto anche Rune, ora c’è Tiafoe - Lorenzo Musetti continua a stupire al Roland Garros, battendo il talentuoso Rune e guadagnandosi un posto nei quarti.

Se ne parla anche su altri siti

Musetti-Tiafoe al Roland Garros, dove vedere in tv e streaming; Musetti-Tiafoe ai quarti di finale: quando si gioca e dove vederla; Musetti-Tiafoe, quarti Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Musetti-Tiafoe oggi al Roland Garros. Orario, precedenti, dove vederla in tv e streaming. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Musetti-Tiafoe al Roland Garros: orario, precedenti e dove vederla in tv

Scrive msn.com: Oggi, martedì 3 giugno, Lorenzo Musetti affronta Frances Tiafoe al Roland Garros. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match ...

Musetti-Tiafoe oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Segnala oasport.it: Lorenzo Musetti va a caccia della prima semifinale in carriera al Roland Garros. Tra lui e il penultimo atto dello Slam parigino, però, c'è ancora un ...

Musetti, quando gioca contro Tiafoe e dove vedere la partita in tv e streaming

Lo riporta msn.com: Il Roland Garros entra nel vivo con i quarti di finale. Lorenzo Musetti, uno dei giocatori più in forma del circuito, -dopo avere eliminato Rune in 4 set- ha come obiettivo quello di ...