Musetti-Tiafoe oggi al Roland Garros orario e dove vederla in TV e streaming

Oggi, Lorenzo Musetti si prepara a sfidare Frances Tiafoe nei quarti di finale del Roland Garros, un match che rappresenta non solo una tappa cruciale per il giovane talento italiano, ma anche un momento chiave per il tennis azzurro in un anno ricco di sorprese. Il match avrà inizio alle 15:30, ma attenzione: sarà visibile solo su piattaforme a pagamento. Non perdere l'occasione di seguire la crescita di un futuro campione!

Lorenzo Musetti affronterà oggi l'americano Frances Tiafoe nei quarti di finale del Roland Garros. L'incontro inizierà non prima delle ore 15:30 e non si potrà seguire in diretta TV in chiaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Roland Garros, Musetti vola ai quarti: battuto anche Rune, ora c’è Tiafoe - Lorenzo Musetti continua a stupire al Roland Garros, battendo il talentuoso Rune e guadagnandosi un posto nei quarti.

