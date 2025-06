Musetti -Tiafoe oggi al Roland Garros – Il match in diretta

Lorenzo Musetti scende in campo oggi al Roland Garros contro il temibile Frances Tiafoe, in un match che promette emozioni. Dopo la storica vittoria su Holger Rune, Musetti è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua avventura nell'arena parigina. In un torneo che celebra il talento emergente del tennis, il giovane italiano rappresenta la speranza di una generazione pronta a brillare. Non perdere questo scontro!

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti torna in campo al Roland Garros e oggi, martedì 3 giugno, affronta Frances Tiafoe nei quarti di finale. L'azzurro, numero 7 del ranking, arriva dalla prova di forza contro Holger Rune (primo successo in carriera contro un top ten in uno Slam). L'americano, dall'altra parte, non ha ancora perso un set.

Leggi anche LIVE Musetti-Tiafoe, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurro in campo dopo Svitolina-Swiatek - Oggi è il giorno di Musetti e Tiafoe al Roland Garros 2025! Dopo la vittoria schiacciante di Swiatek su Svitolina, tutti gli occhi sono puntati sull’azzurro, pronto a scrivere un nuovo capitolo nella sua carriera.

