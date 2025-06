Musetti-Tiafoe al Roland Garros 2025 i precedenti e la polemica del ‘too small’

Oggi al Roland Garros 2025, Lorenzo Musetti sfida l'americano Frances Tiafoe in un match che promette scintille e tensione. La rivalità tra i due si infiamma non solo per il passaggio in semifinale, ma anche per la polemica sul "too small" di Tiafoe, che ha acceso dibattiti sul talento e la fisicità nel tennis moderno. Chi avrà la meglio in questo scontro generazionale? Non perdere l'emozione!

Al Roland Garros 2025 Lorenzo Musetti affronta oggi, martedì 3 giugno, l’americano Frances Tiafoe: in palio un posto in semifinale nello Slam sulla terra rossa di Parigi. La partita chiude il programma diurno sul Philippe-Chatrier (ecco dove vederla in tv ) che si apre alle ore 11 con la sfida Sabalenka-Zheng, seguita dall’altro quarto del tabellone femminile tra Svitolina e Swiatek. Musetti arriva alla sfida con Tiafoe dopo aver battuto il danese n.12 del mondo Holger Rune in 4 set, mentre lo statunitense ha avuto la meglio sul tedesco Altmaier in tre set. Il vincente di Musetti-Tiafoe affronterà in semifinale uno tra lo spagnolo Alcaraz, numero 2 del mondo, e lo statunitense Paul. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Musetti-Tiafoe al Roland Garros 2025, i precedenti e la polemica del ‘too small’

Leggi anche Roland Garros, Musetti vola ai quarti: battuto anche Rune, ora c’è Tiafoe - Lorenzo Musetti continua a stupire al Roland Garros, battendo il talentuoso Rune e guadagnandosi un posto nei quarti.

Ne parlano su altre fonti

Roland Garros: Musetti sfida Tiafoe per un posto in semifinale. Dove vederlo in tv

Si legge su msn.com: Il carrarino punta a eguagliare il suo miglior risultato in uno Slam. Il bilancio con lo statunitense lo vede sotto 3-4 ma avanti 2-1 sulla terra. In campo anche Errani e Paolini nel doppio femminile ...

Musetti-Tiafoe oggi al Roland Garros, orario e dove vederla in TV e streaming

fanpage.it scrive: Dove vedere Musetti-Tiafoe in TV? La partita dei quarti di finale del Roland Garros si potrà seguire in diretta solo su Eurosport. Non c'è la diretta in chiaro. Eurosport è un canale visibile da parte ...

Roland Garros, Musetti-Tiafoe: a che ora si gioca e dove vederla

Riporta telefonino.net: Sfida valida per i quarti di finale dello slam di Parigi: il nostro Lorenzo va a caccia di un posto in semifinale.