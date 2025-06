Musetti show al Roland Garros prima gli applausi e poi i fischi | Il mio segreto? Sono diventato papà Noi italiani siamo eleganti

Lorenzo Musetti conquista la semifinale del Roland Garros, regalando emozioni forti: applausi iniziali, seguiti da fischi inaspettati. Il giovane talento, diventato papà, porta con sé un messaggio di eleganza e determinazione. In un’epoca in cui il tennis italiano brilla sempre più, Musetti rappresenta il connubio perfetto tra sport e vita, dimostrando che il gioco, come la paternità, richiede passione e resilienza. Un vero campione in campo e nella

Lorenzo Musetti, 23 anni, si qualifica per la semifinale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del "Bois del. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Musetti show al Roland Garros, prima gli applausi e poi i fischi: «Il mio segreto? Sono diventato papà. Noi italiani siamo eleganti»

Leggi anche Musetti show agli Internazionali: batte Medvedev e conquista i quarti - Lorenzo Musetti si distingue agli Internazionali d'Italia 2025, raggiungendo i quarti di finale dopo aver superato il russo Daniil Medvedev negli ottavi.

Ne parlano su altre fonti

Musetti show, prima semifinale al Roland Garros. Tutto su SuperTennis; LIVE Roland Garros, Musetti-Galan 6-4 6-0 6-4: Lorenzo al terzo turno!; Musetti: Ci sta perdere un set ma ho saputo reagire, talvolta odio me stesso perché.... 🔗Su questo argomento da altre fonti

Lorenzo Musetti show al Roland Garros, prima gli applausi e poi i fischi: «Il mio segreto? Sono diventato papà. Noi italiani siamo eleganti»

Si legge su msn.com: Lorenzo Musetti, 23 anni, si qualifica per la semifinale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del "Bois ...

Roland Garros: Musetti vola in semifinale, battuto Tiafoe 3-1. 'Mio segreto? Sono diventato papà'

Secondo ansa.it: 6-2, 4-6, 7-5, 6-2 il punteggio a favore dell'azzurro. Errani-Paolini alle semifinali del doppio. Nel torneo femminile avanti Swiatek e Sabalenka (ANSA) ...

Musetti è in semifinale al Roland Garros, parte qualche fischio: “Siamo italiani e siamo eleganti”

Scrive fanpage.it: Lorenzo Musetti dopo aver superato Tiafoe nei quarti del Roland Garros è stato protagonista di un momento simpatico con il pubblico ...