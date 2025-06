Musetti per la prima volta in semifinale al Roland Garros battuto Tiafoe

Lorenzo Musetti scrive la storia del tennis italiano raggiungendo per la prima volta le semifinali del Roland Garros. Con una vittoria su Frances Tiafoe, il 23enne carrarino dimostra che il talento italiano è in ascesa, riflettendo un trend di crescita nel nostro sport nazionale. Questa impresa non è solo una vittoria personale, ma un simbolo di speranza per le nuove generazioni di atleti. Prepariamoci a seguire il suo cammino!

AGI - Lorenzo Musetti per la prima volta arriva in semifinale a Roland Garros battendo nei quarti di finale 6-2 4-6 7-5 6-2 l'americano Frances Tiafoe. Il 23enne tennista carrarino, numero 7 del mondo e 8 del tabellone, batte in quattro set lo statunitense Frances Tiafoe, testa di serie numero 15, e conquista cosi' la seconda semifinale Slam della carriera dopo Wimbledon 2024 battendo Tiafoe in due ore e 47 minuti di gioco. In semifinale venerdì prossimo affronterèà il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz (2) e lo statunitense Tommy Paul (12). Contro lo spagnolo, favorito d'obbligo stasera, ha perso nell'ultimo torneo a Roma, proprio in semifinale. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Musetti per la prima volta in semifinale al Roland Garros, battuto Tiafoe

