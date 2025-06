Musetti per la prima volta in semifinale al Roland Garros battuto Tiafoe

Lorenzo Musetti scrive la storia del tennis italiano: per la prima volta raggiunge le semifinali al Roland Garros, sconfiggendo l’americano Frances Tiafoe in una battaglia di quattro set. Con soli 23 anni e già tra i migliori sette al mondo, Musetti rappresenta una nuova generazione di talenti che stanno rivoluzionando il panorama tennistico. Un passo importante verso il sogno Slam, che accende l'entusiasmo di milioni di appassionati!

AGI - Lorenzo Musetti per la prima volta arriva in semifinale a Roland Garros battendo nei quarti di finale 6-2 4-6 7-5 6-2 l'americano Frances Tiafoe. Il 23enne tennista carrarino, numero 7 del mondo e 8 del tabellone, batte in quattro set lo statunitense Frances Tiafoe, testa di serie numero 15, e conquista cosi' la seconda semifinale Slam della carriera dopo Wimbledon 2024 battendo Tiafoe in due ore e 47 minuti di gioco. In semifinale venerdì prossimo affronterèà il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz (2) e lo statunitense Tommy Paul (12). Contro lo spagnolo, favorito d'obbligo stasera, ha perso nell'ultimo torneo a Roma, proprio in semifinale. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Musetti per la prima volta in semifinale al Roland Garros, battuto Tiafoe

Leggi anche questi approfondimenti

I colpi di Musetti non scalfiscono il muro spagnolo, Alcaraz vince 6-3, 7-6: per la prima volta è in finale a Roma - Carlos Alcaraz trionfa su Lorenzo Musetti con un convincente 6-3, 7-6(4) e conquista la sua prima finale agli Internazionali d’Italia.

Segui queste discussioni su X

IL PRINCIPE DIVENTA RE Capolavoro di Lorenzo #Musetti. Seconda semifinale Slam in carriera - la prima al #RolandGarros. È il 10º italiano della storia a raggiungere la top 4 all’Open di Francia. La favola continua … Tweet live su X

???? Per la prima volta Lorenzo #Musetti è in semifinale a Parigi ??Partita al cardiopalma nel quarto di finale del #RolandGarros contro l'americano #Tiafoe, battuto in 4 set (6-2, 4-6, 7-5, 6-2 ). L’azzurro incontrerà in semifinale il vincente del match tra Alc Tweet live su X

Lorenzo MUSETTI, al termine di una battaglia di tre ore, ha domato l’ostico statunitense Frances Tiafoe assicurandosi la prima presenza della carriera nel turno di semifinale del Roland Garros. Il ventitreenne carrarino, autore di una prestazione vicina alla perf Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Musetti per la prima volta in semifinale a Parigi: è il decimo italiano a riuscirci

msn.com scrive: Un'altra impresa, un'altra prima volta. Lorenzo Musetti è per la prima volta in semifinale a Parigi (la sua seconda in uno Slam dopo Wimbledon 2024), il decimo italiano a riuscirci. Una vittoria in qu ...

Musetti per la prima volta in semifinale al Roland Garros, battuto Tiafoe

Come scrive msn.com: AGI - Lorenzo Musetti per la prima volta arriva in semifinale a Roland Garros battendo nei quarti di finale 6-2 4-6 7-5 6-2 l'americano Frances Tiafoe. Il 23enne tennista carrarino, numero 7 del mondo ...

Lorenzo Musetti è in semifinale al Roland Garros per la prima volta in carriera

ilpost.it scrive: Il tennista italiano Lorenzo Musetti è in semifinale al Roland Garros (uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti del tennis) per la prima volta in carriera. Ai quarti di finale ha battu ...