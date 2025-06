Musetti la missione mentale continua | batte Tiafoe ed è in semifinale al Roland Garros E virtualmente è nella top 5

Lorenzo Musetti conquista la semifinale al Roland Garros, dimostrando che la mentalità vincente è l'arma segreta del successo. Il talento italiano ha superato il temibile Francis Tiafoe, portando la sua carriera a un nuovo livello. Con questa vittoria, Musetti si avvicina alla top 5 mondiale, un traguardo che potrebbe segnare l'inizio di una nuova era nel tennis italiano. La sua determinazione è un esempio ispiratore per chiunque aspiri ai propri sogni!

La mentalità. Solo la mentalità. Un giocatore che pare in missione, che non ha nessuna intenzione di fermarsi. Lorenzo Musetti è in semifinale al Roland Garros, la seconda della carriera a livello Slam dopo quella raggiunta a Wimbledon nel 2024. Niente da fare per un grande Francis Tiafoe, superato con il punteggio di 6-2 4-6 7-5 6-2. Una nuova grande impresa per l'azzurro, che regala anche importanti cambiamenti in classifica. Musetti infatti grazie a questi 800 punti tocca quota 4.560 punti, più di Taylor Fritz, più (momentaneamente) di Novak Djokovic, in scia a Jack Draper. Virtualmente è in top 5.