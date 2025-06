Musetti graziato al Roland Garros | “Mi sono spaventato davvero Non volevo fare male a nessuno”

Lorenzo Musetti, protagonista di un episodio di nervosismo al Roland Garros, ha vissuto momenti di tensione che hanno scosso il mondo del tennis. "Mi sono spaventato davvero", ha confessato dopo una vittoria che poteva trasformarsi in un incubo. Questo evento mette in luce quanto la pressione possa influenzare anche i campioni, rendendo il tennis non solo uno sport di abilità , ma anche di grande gestione emotiva. Una sfida che tutti possono comprendere!

Lorenzo Musetti ha rischiato la squalifica durante la partita con Tiafoe del Roland Garros per un gesto di nervosismo. Il tennista italiano ha temuto il peggio e dopo la vittoria ha spiegato cosa è successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le tenniste prevedono il vincitore del Roland Garros: solo una sceglie Sinner, non è Jasmine Paolini; LIVE Musetti-Rune 7-5, 3-6, 6-3, 6-2, Roland Garros 2025 in DIRETTA: immensa vittoria e grande prova di maturità .

Roland Garros: Musetti vola in semifinale, battuto Tiafoe 3-1. 'Mio segreto? Sono diventato papà'

Lo riporta ansa.it: 6-2, 4-6, 7-5, 6-2 il punteggio a favore dell'azzurro. Errani-Paolini alle semifinali del doppio. Nel torneo femminile avanti Swiatek e Sabalenka (ANSA) ...

Musetti show al Roland Garros, prima gli applausi e poi i fischi: «Il mio segreto? Sono diventato papà. Noi italiani siamo eleganti»

Riporta msn.com: Lorenzo Musetti, 23 anni, si qualifica per la semifinale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del "Bois ...

Musetti in semifinale al Roland Garros, quanto ha guadagnato? Il montepremi completo

Da msn.com: Lorenzo Musetti ha scritto un nuovo capitolo della sua carriera conquistando la sua seconda semifinale in uno Slam. Dopo esserci riuscito a Wimbledon nel 2024, il talento toscano torna a ...