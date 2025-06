Musetti ed Errani Paolini a caccia della semifinale al Roland Garros

Martedì è un giorno cruciale per il tennis italiano: Lorenzo Musetti e la coppia Sara Errani e Jasmine Paolini puntano alla semifinale del Roland Garros. In un contesto in cui il tennis nazionale sta vivendo una rinascita, la sfida promette emozioni forti, specialmente con il remake della finale degli Internazionali d'Italia. Sarà l'occasione perfetta per scrivere una nuova pagina di storia. Rimanete sintonizzati!

Obiettivo semifinale al Roland Garros per Lorenzo Musetti e la coppia Sara Errani e Jasmine Paolini. Un martedì importante per il tennis italiano, che vuole sognare ancora con il toscano e con la sua coppia d’oro. Saranno proprio le campionesse olimpiche le prime a scendere in campo e ci sarà anche un clamoroso remake della finale degli Internazionali d’Italia, visto che se la vedranno con il duo composto dalla belga Elise Mertens e dalla russa Veronika Kudermetova. In quel di Roma era stata una finale decisamente rocambolesca, con le azzurre che si sono trovate sotto per 4-0 in entrambi i set, riuscendo poi sempre a rimontare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Musetti ed Errani/Paolini a caccia della semifinale al Roland Garros

Leggi anche Paolini conquista due finali: nel singolare e nel doppio con la Errani. Musetti battuto da Alcaraz - Jasmine Paolini si distingue agli Internazionali BNL d’Italia a Roma, conquistando due finali sia nel singolare che nel doppio insieme a Sara Errani.

Ne parlano su altre fonti

RECAP, Day 8: Tiafoe raggiunge i quarti, out Paolini. Promosso Alcaraz; Italiani in campo domenica 1 giugno: Paolini, Musetti, Errani/Vavassori. Quote, a che ora e dove vederli; Roland Garros, Jannik Sinner ai quarti: Rublëv battuto 6-1, 6-3, 6-4 - Felice di aver chiuso in 3 set; Roland Garros, Musetti e Paolini a caccia degli ottavi. Dove vedere i match in tv. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Musetti ed Errani/Paolini a caccia della semifinale al Roland Garros

Secondo oasport.it: Obiettivo semifinale al Roland Garros per Lorenzo Musetti e la coppia Sara Errani e Jasmine Paolini. Un martedì importante per il tennis italiano, che ...

Italiani in campo domenica 1 giugno: Paolini, Musetti, Errani/Vavassori. Quote, a che ora e dove vederli

Da ubitennis.com: Tennis - Roland Garros | Azzurri tutti favoriti per un posto ai quarti di finale, ma nel singolare gli avversari restano molto temibili ...

Fuori il n.5 Draper

Come scrive repubblica.it: Programma molto interessante al Roland Garros. In campo a caccia dei quarti Zverev, Djokovic e Draper. Nel doppio in campo le coppie Bolelli-Vavassori e Paolini-Errani. Il tedesco era partito male ...