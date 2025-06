Musetti contro Tiafoe martedì 3 giugno al Roland Garros | a che ora e dove vedere il match

Martedì 3 giugno, Lorenzo Musetti sfida Frances Tiafoe ai quarti di finale del Roland Garros, un incontro che promette emozioni forti! Con l'Italia in piena corsa per il titolo, i riflettori sono puntati su questi giovani talenti che possono scrivere la storia del tennis italiano. Segui il match in diretta TV e streaming: un'opportunità imperdibile per vedere come i nostri atleti affrontano la pressione del grande palcoscenico!

Lorenzo Musetti è il primo dei due italiani arrivati ai quarti di finale al Roland Garros dove affronterà Frances Tiafoe. Ecco l'orario ufficiale, il programma completo e dove seguire il match in diretta TV e streaming. L'Italia sogna in grande al Roland Garros 2025. Ai quarti di finale non c'è solo Jannik Sinner nella parte alta del tabellone, ma anche Lorenzo Musetti, protagonista assoluto sulla terra battuta in questa stagione. Il talento di Carrara torna in campo oggi, martedì 3 giugno, per affrontare l'americano Frances Tiafoe nel terzo quarto di finale maschile del torneo. Il match è in programma sul campo centrale Philippe Chatrier, nella sessione mattutina e non inizierà prima delle ore 15:30, come sempre nel tennis l'orario preciso dipenderà dalla durata dei precedenti incontri.

