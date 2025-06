Musetti batte Tiafoe e vola in semifinale al Roland Garros

Lorenzo Musetti conquista le semifinali del Roland Garros, battendo il temuto Tiafoe in quattro set. Un successo che non solo esalta il talento del giovane carrarino, ma riflette anche l'attuale rinascita del tennis italiano, protagonista a livello mondiale. Con i suoi colpi eleganti e un gioco strategico, Musetti potrebbe essere la nuova stella della racchetta azzurra. La terra battuta parigina non è mai stata così promettente!

Il tennista carrarino, numero 7 del ranking mondiale, si è imposto in 4 set sullo statunitense PARIGI (FRANCIA) - Lorenzo Musetti vola in semifinale al Roland Garros, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. Il 23enne tennista carrarino, numero 7 del mondo e 8 del tabellone, ba.

Leggi anche Internazionali di Roma, Musetti dà spettacolo e batte Zverev in due set: la semifinale è sua - Lorenzo Musetti incanta il pubblico agli Internazionali di Roma, superando il tedesco Alexander Zverev in una straordinaria semifinale.

