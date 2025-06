Musetti batte Tiafoe e vola in semifinale al Roland Garros per la prima volta in carriera

Lorenzo Musetti scrive una pagina storica del tennis italiano, battendo Tiafoe e conquistando la semifinale al Roland Garros per la prima volta in carriera. Con un mix di talento e determinazione, il giovane azzurro si unisce a un'élite di campioni, dimostrando che il tennis italiano è in continua ascesa. Sarà interessante scoprire se riuscirà a trascinare questa straordinaria performance fino al titolo, in un'annata già ricca di sorprese!

Continua la cavalcata di Lorenzo Musetti al Roland Garros. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Frances Tiafoe in quattro set, col punteggio di 6-2, 4-6, 7-5, 6-2 dopo 2 ore e 47 minuti di gioco, conquistando per la prima volta in carriera la semifinale del Roland Garros. Decimo italiano capace di arrivare al penultimo atto dello Slam parigino, nel 2024 Musetti aveva raggiunto già la semifinale a Wimbledon. Il numero 7 al mondo sfiderà uno tra Tommy Paul e Carlos Alcaraz.

