Musetti batte Tiafoe | è semifinale al Roland Garros E vede già le Atp Finals

Lorenzo Musetti conquista la semifinale al Roland Garros, superando il talentuoso Francis Tiafoe! Con un punteggio di 6-2 4-6 7-5 6-2, il giovane tennista dimostra che la vera forza risiede nella mentalità. Questa vittoria non solo lo avvicina a un sogno chiamato ATP Finals, ma rappresenta anche un simbolo di una nuova generazione pronta a dominare il tennis. Sarà questo il suo anno? La risposta è nelle prossime sfide!

La mentalità. Solo la mentalità. Un giocatore che pare in missione, che non ha nessuna intenzione di fermarsi. Lorenzo Musetti è in semifinale al Roland Garros, la seconda della carriera a livello Slam dopo quella raggiunta a Wimbledon nel 2024. Niente da fare per un grande Francis Tiafoe, superato con il punteggio di 6-2 4-6 7-5 6-2. Una nuova grande impresa per l'azzurro, che regala anche importanti cambiamenti in classifica. Musetti infatti grazie a questi 800 punti tocca quota 4.560 punti, più di Taylor Fritz, più (momentaneamente) di Novak Djokovic, in scia a Jack Draper. Virtualmente è in top 5.

