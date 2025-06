Musetti batte Tiafoe | è in semifinale al Roland Garros per la prima volta in carriera

Lorenzo Musetti scrive la storia del tennis italiano: dopo una battaglia di quasi tre ore, conquista la semifinale del Roland Garros, superando l’americano Tiafoe. Questo traguardo non è solo un successo personale, ma un segnale di rinascita per il tennis azzurro, che sta vivendo un momento d'oro. Musetti, decimo italiano a raggiungere questo traguardo, rappresenta la nuova generazione pronta a brillare sul palcoscenico mondiale. Un’emozione che ci fa sognare!

Continua la cavalcata di Lorenzo Musetti al Roland Garros. Il tennista azzurro ha battuto l’americano Frances Tiafoe in quattro set, col punteggio di 6-2, 4-6, 7-5, 6-2 dopo 2 ore e 47 minuti di gioco, conquistando per la prima volta in carriera la semifinale del Roland Garros. Decimo italiano capace di arrivare al penultimo atto dello Slam parigino, nel 2024 Musetti aveva raggiunto già la semifinale a Wimbledon. Il numero 7 al mondo sfiderà uno tra Tommy Paul e Carlos Alcaraz. MUSETTI INTO THE SEMIS #RolandGarros pic.twitter.comYSnsBRnmbu — Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2025 Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Musetti batte Tiafoe: è in semifinale al Roland Garros per la prima volta in carriera

Leggi anche Internazionali di Roma, Musetti dà spettacolo e batte Zverev in due set: la semifinale è sua - Lorenzo Musetti incanta il pubblico agli Internazionali di Roma, superando il tedesco Alexander Zverev in una straordinaria semifinale.

Se ne parla anche su altri siti

Musetti-Tiafoe ai quarti di finale: quando si gioca e dove vederla; Roland Garros. Musetti torna in vantaggio su Tiafoe 6-2, 4-6, 7-5 - Musetti-Tiafoe 6-2 4-6; Capolavoro Musetti: batte Rune in quattro set e conquista per la prima volta i quarti di Parigi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Splendido Musetti: batte Tiafoe in 4 set e vola in semifinale al Roland Garros

Segnala ilgiornale.it: Con un'altra splendida prestazione, Lorenzo Musetti vince contro Francis Tiafoe in quattro set conquistandosi le semifinali al Roland Garros ...

Lorenzo Musetti da favola: batte Tiafoe ed è in semifinale

latinaoggi.eu scrive: Parigi – Alle 18 e 28 di un martedì parigino un tantino ventoso, Lorenzo Musetti è il decimo giocatore italiano a raggiungere la semifinale al Roland Garros. Due ore e 47 minuti di lotta sul Philippe ...

Roland Garros - Lorenzo Musetti nella storia: batte Tiafoe e vola in semifinale

Riporta tennisworlditalia.com: "Una partita come questa due anni fa non so se l'avrei vinta" . Lorenzo Musetti ha ripetuto in più di un'occasione questa frase per sottolineare i passi in avanti compiuti dal punto di vista della ges ...