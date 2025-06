Museo Duomo Aperitivo fra le bellezze

Quest'estate, il Museo del Duomo si trasforma in un palcoscenico di cultura con "Aperitivo ad Arte": un'esperienza che unisce storia, arte e musica. Quattro serate indimenticabili dove passeggiare tra capolavori e gustare stuzzichini, il tutto incorniciato da melodie incantevoli. In un'epoca in cui riscoprire la bellezza è fondamentale, questa iniziativa invita a vivere l'arte in modo nuovo e coinvolgente. Non perdere l'opportunità di

Il Museo del Duomo ripropone per l'estate, alla sera, una nuova edizione di Aperitivo ad Arte. Quattro serate speciali che coniugano storia, arte e musica. La visita, durante l'apertura straordinaria del Museo del Duomo, sarà accompagnata da uno speciale momento musicale a cura dell' Ensemble strumentale Officium Musicum e della Cappella Musicale del Duomo di Milano. Si parte martedì 10 giugno e a seguire ogni martedì, il 24 giugno e il 15 luglio, dalle ore 19.00. Ci saranno delle guide specializzate ad accogliere e accompagnare i visitatori alla scoperta di tesori e opere d'arte che raccontano le vicende e la storia del Duomo di Milano.

