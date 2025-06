Muore nell’incidente in A14 | chi era il giovane musicista di Recanati

Una notizia che colpisce il cuore: Marco Barelli, 31 anni, promettente musicista di Recanati, ha perso la vita in un tragico incidente sull’A14. La sua passione per la musica e il calcio lo rendeva una figura amata nella comunità locale. Questo evento ci ricorda quanto sia fragile la vita e quanto sia importante apprezzare ogni momento. In un'epoca in cui si cerca sempre di più di vivere intensamente, la scomparsa di Marco lascia un vuoto incolmabile.

Senigallia, 3 giugno 2025 – Un tragico incidente si è consumato all’alba di ieri, intorno alle 5.30, lungo l’autostrada A14, in direzione nord, poco dopo il casello di Montemarciano. La vittima è Marco Barelli, 31 anni, residente a Recanati, noto in città per la sua passione per la musica e il calcio. Il giovane viaggiava da solo a bordo della sua auto, una Lancia Y, quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo finendo contro il guardrail e ribaltandosi più volte sulla corsia d’emergenza. Non risultano coinvolti altri veicoli e, secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale di Fano, si tratterebbe di un incidente autonomo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Muore nell’incidente in A14: chi era il giovane musicista di Recanati

