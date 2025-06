Muore dopo l’uscita di strada | probabile un malore fatale

Un tragico incidente ha scosso Bucine, dove un uomo di 64 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua auto. Si sospetta sia stato colpito da un malore fatale. Questo episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza stradale e dell'importanza di monitorare la propria salute, specialmente per chi guida. Ogni anno, in Italia, migliaia di incidenti sono causati da malori improvvisi: è fondamentale informarsi e prevenire.

BUCINE – Strada ancora fatale oggi (3 giugno) in provincia di Arezzo. Morto un uomo di 64 anni uscito di strada lungo la provinciale 18, probabilmente a causa di un malore È accaduto questa mattina intorno alle 10 a Bucie. Sul posto hanno tentato le manovre rianimatorie i sanitari dell’ambulanza infermierizzata della Misericordia della Valdambra. Allertato anche l’elisoccorso Pegaso 2 di cui, purtroppo. non c’è stato bisogno. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia municipale di Bucine. L’auto su cui viaggiava l’uomo è uscita di strada per cause in corso di accertamento ma non si esclude che l’uomo sia stato colto da un malore alla guida. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Ogni due minuti una #donna #muore per #parto o #gravidanza.#Oggi la #GiornatamondaledellaSalute, focus madri e neonati.Ogni due minuti una donna muor...

